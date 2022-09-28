Про це пише видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, ознайомлені з питанням. Зазначається, що така заборона торкнеться, зокрема, ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, який сплюндрував репутацію партії соціал-демократів ФРН через свої тісні зв'язки з путіним.

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Пропозицію мають підтримати всі країни-члени ЄС

Якщо заборону громадянам ЄС обіймати високі посади у російських держкомпаніях офіційно представить Єврокомісія, за неї мають проголосувати представники усіх країн-членів Євросоюзу. Лише тоді обмеження почне діяти.

При цьому, забезпечувати дотримання заборони та вживати заходів будуть зобов'язані уряди країн-членів Європейського Союзу. Одне з джерел Bloomberg зазначило, що пропоноване обмеження включатиме період поступового впровадження.

Водночас, пропозиція Німеччини не називає конкретних осіб, втім інтенція ФРН тут очевидна – Герхард Шредер, його посади у російських компаніях та тісні зв'язки з верхівкою країни-агресорки. За даними німецьких ЗМІ, ексканцлер досі очолює комітет акціонерів Nord Stream та раду директорів Nord Stream 2.

У травні Шредер пішов з посади очільника російської держкомпанії "Роснефть" після багаторазових закликів до нього припинити зв'язки з країною-агресоркою та владіміром путіним на тлі широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

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До слова, інші екслідери ЄС, зокрема Еско Ахо з Фінляндії, Крістіан Керн з Австрії та колишній прем'єр Франції Франсуа Фійон вийшли з рад директорів декількох російських компаній після вторгнення росії в Україну.

Зауважимо, що ймовірна пропозиція Німеччини надійшла після того, як "Газпром" 27 вересня оголосив про пошкодження газогону "Північний потік" поблизу данських вод. У ФРН та декількох інших країнах одразу заявили про ймовірну диверсію.