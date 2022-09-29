Перші точки продажу конструкторів під новим брендом відчинились 29 вересня – дві у Москві та одна у Санкт-Петербурзі. Про це повідомив очільник російської Inventive Retail Group Тіхон Смиков, передає Бізнес 24.

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Продаватимуть усе на купу

Зазначається, що нова мережа "Мир кубиков" складатиметься з 60 магазинів у більш ніж 20 містах росії. Решту точок продажів Inventive Retail Group має намір оновити до кінця жовтня цього року. При цьому, нових магазинів наразі відкривати не планують.

Сума інвестицій у ребрендинг мережі не розкривається, проте, за словами президента Inventive Retail Group, починати бізнес "з нуля" було б незрівнянно дорожче, ніж при виділенні коштів на переобладнання колишніх магазинів Lego.

При цьому, у "Мир кубиков" можна буде придбати й оригінальну продукцію Lego – її російська Inventive Retail Group ввозить незаконно, за так званим "паралельним" (сірим) імпортом, а також перекуповує в інших постачальників.

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Очевидно, що повністю покрити попит на конструктор данської компанії за такими схемами Inventive Retail Group не зможе, тому у "Мир кубиков" продаватимуть також конструктори та аксесуари від інших виробників.

Нагадаємо, що данська Lego у липні заявила про повне припинення комерційної діяльності у росії та розрив відносин з компанією, яка управляє її російськими магазинами.

На початку червня кілька фірмових магазинів Lego у країні-агресорці зачинились через відсутність постачання товарів, тож 11 липня мінпромторг росії вніс продукцію данської компанії до списку так званого "паралельного імпорту".