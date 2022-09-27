Про це 24 каналу розповів антикризовий та репутаційний радник Сергій Біденко. Він також додав, якщо говорити про помилки тих, хто ще не покинув російський ринок – це тягне за собою репутаційні ризики, за якими так чи інак додається фінансова складова.

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Умовно, візьмемо, як приклад McDonalds або ж Shell – вони лише зафіксували фінансові втрати. Ті, хто ще залишається в росії – на них дуже сильно тиснутиме ринок або ж влада їх країни. Як, наприклад, це відбувається з бізнесами із Великої Британії,

– каже Біденко.

Аналітик каже, що ця країна робить так, що за будь-які юридичні зв'язки чи допомога росіянам – загрожує майже кримінальна справа.

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"Щодо грошей – будь-яка аудиторська компанія вкаже на найменшу ланку, яка пов'язує бізнес із росією. Якщо це зафіксують аудитори, то ці дані блискавично потраплять в усіх інвестиційні фонди та банки", каже Сергій Біденко.

Репутаційний радник пояснює, що вартість грошей цієї компанії зросте максимально, бо мало хто захоче потрапити під вторинні санкції і доведеться, як росія, бігати по африканських країнах, аби знайти союзника.