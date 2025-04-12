Глобальный авторынок: сколько новых авто продано

В январе-феврале 2025 года глобальные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей достигли 13,17 миллиона единиц. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидер рынка – Китай

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на аналитическую платформу focus2move, передает 24 Канал.

Смотрите также В США владельцы Tesla массово избавляются от своих электрокаров, как изменится рынок подержанных авто

Крупнейшим авторынком остается Китай – здесь за 2 месяца продали 3,62 миллиона новых авто. Несмотря на лидерство, показатель несколько снизился по сравнению с прошлым годом – на 0,8%.

Топ-10 стран в рейтинге

Страны с наибольшими объемами продаж также вошли:

Китай – 3,62 миллиона (-0,8%)

США – 2,33 миллиона (-2,9%)

Индия – 791,6 тысяч (+1,6%)

Япония – 759,9 тысяч (+16%)

Великобритания – 517,1 тысяч (-7,3%)

Германия – 410,6 тысяч (-4,5%)

Бразилия – 332,7 тысяч (+8,2%)

Франция – 311,1 тысяч (-3,5%)

Италия – 304,9 тысяч (-6,4%)

Канада – 239,9 тысяч

Заметьте. Несмотря на общий рост рынка, показатели во многих странах остаются ниже, чем в прошлом году. В то же время отдельные рынки, например Япония и Бразилия, демонстрируют существенный прирост.