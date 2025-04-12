Глобальный авторынок: сколько новых авто продано
- Глобальные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в январе-феврале 2025 года достигли 13,17 миллиона единиц, что на 0,4% больше, чем в прошлом году.
- Китай остается крупнейшим авторынком с продажей 3,62 миллиона авто, но снизился на 0,8% по сравнению с прошлым годом.
В январе-феврале 2025 года глобальные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей достигли 13,17 миллиона единиц. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидер рынка – Китай
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на аналитическую платформу focus2move, передает 24 Канал.
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Крупнейшим авторынком остается Китай – здесь за 2 месяца продали 3,62 миллиона новых авто. Несмотря на лидерство, показатель несколько снизился по сравнению с прошлым годом – на 0,8%.
Топ-10 стран в рейтинге
Страны с наибольшими объемами продаж также вошли:
- Китай – 3,62 миллиона (-0,8%)
- США – 2,33 миллиона (-2,9%)
- Индия – 791,6 тысяч (+1,6%)
- Япония – 759,9 тысяч (+16%)
- Великобритания – 517,1 тысяч (-7,3%)
- Германия – 410,6 тысяч (-4,5%)
- Бразилия – 332,7 тысяч (+8,2%)
- Франция – 311,1 тысяч (-3,5%)
- Италия – 304,9 тысяч (-6,4%)
- Канада – 239,9 тысяч
Заметьте. Несмотря на общий рост рынка, показатели во многих странах остаются ниже, чем в прошлом году. В то же время отдельные рынки, например Япония и Бразилия, демонстрируют существенный прирост.