Россия может остаться без IT-специалистов: они массово уезжают из страны после начала мобилизации

Руководители российских IT-компаний оценили, сколько айтишников могут покинуть россию из-за объявления путиным мобилизации. Эксперты прогнозируют, что даже обещанные минцифры и минобороны отсрочки от призыва не удержат программистов в стране-агрессоре.

Дело в том, что значительная часть специалистов отрасли уехала еще после 24 февраля, на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Исполнительный директор российской АПКИТ Николай Комалев считает, что сейчас страну-агрессора могут покинуть в 2 – 3 раза больше айтишников, чем весной этого года, передает Бизнес 24.

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Айтишники массово выезжают из россии на фоне оглашения мобилизации

Участники IT-рынка россии провели конференцию, на которой оценили новую волну массового выезда специалистов отрасли за границу. Следует заметить, что представители частных компаний и ассоциаций высказались значительно более пессимистично касательно этого вопроса, чем топ-менеджеры IT-предприятий, причастных к кремлю.

Так, глава объединения "Руссофт" Валентин Макаров согласился с Комалевым по поводу остроты проблемы массового выезда IT-специалистов за границу. Однако он безнадежно считает, что дефицит специалистов можно будет покрыть путем привлечения младших айтишников "из развивающихся стран". При этом Макаров не назвал ни прогнозируемых цифр потерь специалистов, ни страны, которые он имеет в виду.

В то же время глава автономной некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин считает, что российским IT-компаниям следует ожидать потери на рынке труда по меньшей мере у 100 тысяч специалистов отрасли, выехавших за границу. При этом он убежден, что эта цифра будет увеличиваться, несмотря на обещания российского минцифры обеспечить отсрочку айтишников от призыва.

По словам эксперта, размытые и неопределенные критерии мобилизации, а также отсутствие высшего профильного образования заставляют айтишников бежать из россии. По данным ресурса HeadHunter, в 66% российских IT-специалистов нет профильных дипломов, а это основное условие отсрочки от призыва, обещанного кремлевскими министерствами.