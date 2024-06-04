Иностранцы смогут управлять арестованными активами: изменения в законодательство уже готовят

Украина арестовала немало активов россиян и коллаборационистов. Чтобы повысить конкуренцию и эффективность их управлением, разрешить участие в конкурсах планируют иностранным компаниям.

Арестованные активы смогут передавать иностранцам

Агентство по розыску и менеджменту активов предлагает изменить законодательство, чтобы позволить иностранным компаниям участвовать в конкурсах по управлению арестованным имуществом. Соответствующее заявление руководительница АРМА Елена Дума сделала на встрече с членами USUBC, Американско-Украинского Делового Совета.

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Эрик Люман, возглавляющий направление глобального развития бизнеса и специальных проектов Amsted Rail Company, подчеркнул, что американские компании заинтересованы в такой возможности. Но для этого должно быть условие: такие компании должны иметь представительство в Украине.

Мы инициируем изменения в законодательство, чтобы дать возможность иностранным компаниям подавать заявки на участие в наших прозрачных конкурсах на избрание управляющего арестованным имуществом,

– заверила Елена Дума.

Также она отметила, что из-за несовершенного закона АРМА не может эффективно управлять арестованным имуществом. Дело в том, что сейчас для этого нужно разрешение владельца, которое по очевидным причинам получить почти невозможно.

США и партнеры активно поддерживают Украину

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты Америки поддержат украинский бюджет на более чем 7 миллиардов долларов. Партнеры не обойдут вниманием и бизнес: ЕБРР выделит около 100 миллионов евро на гранты для украинских предпринимателей.