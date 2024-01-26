Предприниматели смогут бронировать работников за деньги независимо от должности: какая сумма платежа

Украинскому бизнесу могут предоставить возможность бронировать работников от мобилизации. Соответствующий механизм уже рассматривают в Верховной Раде.

Предприниматели смогут "покупать" бронирование работников

В Верховной Раде продолжается обсуждение нового законопроекта, который меняет правила мобилизации. Сейчас депутаты обсуждают возможность дать предпринимателям возможность бронировать своих работников.

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Если предприниматель работает "в белую" и тщательно платит налоги, ему могут предложить возможность забронировать работника от мобилизации, независимо от его должности и зарплаты. Один из соавторов законопроекта Дмитрий Наталуха объяснил, что речь идет о ежемесячном фиксированном платеже. Возможность бронировать работников получат все предприятия, а не только критически важные.

Сейчас рассматриваем вариант, чтобы к 1,5% военного сбора в случае необходимости бронирования работника добавлялась фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен,

– пояснил нардеп.

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Привязку к военному сбору хотят сделать для того, чтобы гарантировать, что все полученные средства пойдут исключительно на нужды Сил Обороны. Также сообщается, что бронировать можно будет не весь штат, а какую-то его часть, рабочая версия, которая на обсуждении – до 50% работников.

Сейчас под бронированием в Украине находятся 538 тысяч мужчин, если учитывать госслужащих и работников военных администраций. Различные подсчеты прогнозируют, что бронирование работников через ежемесячные платежи может приносить в бюджет от 18 до 155 миллиардов гривен в год.