Підприємці зможуть "купувати" бронювання працівників

У Верховній Раді продовжується обговорення нового законопроєкту, який змінює правила мобілізації. Зараз депутати обговорюють можливість дати підприємцям можливість бронювати своїх працівників.

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Якщо підприємець працює "в білу" та ретельно сплачує податки, йому можуть запропонувати можливість забронювати працівника від мобілізації, незалежно від його посади та зарплати. Один зі співавторів законопроєкту Дмитро Наталуха пояснив, що йдеться про щомісячний фіксований платіж. Можливість бронювати працівників отримають усі підприємства, а не лише критично важливі.

Зараз розглядаємо варіант, щоб до 1,5% військового збору у разі потреби бронювання працівника додавалася фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень,

– пояснив нардеп.

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Прив'язку до військового збору хочуть зробити для того, аби гарантувати, що всі отримані кошти підуть виключно на потреби Сил Оборони. Також повідомляється, що бронювати можна буде не увесь штат, а якусь його частину, робоча версія, яка на обговоренні – до 50% працівників.

Наразі під бронюванням в Україні перебувають 538 тисяч чоловіків, якщо враховувати держслужбовців та працівників військових адміністрацій. Різні підрахунки прогнозують, що бронювання працівників через щомісячні платежі може приносити у бюджет від 18 до 155 мільярдів гривень на рік.