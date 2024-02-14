Компании, которые в перечне "спонсоров войны", не смогут поставлять продукты ВСУ
Источник:liga.net
НАПК продолжает пополнять список компаний, которые помогают России в войне против Украины. Также против них введут ряд ограничений.
Новые ограничения к спонсорам войны
Нацагентство по предупреждению коррупции ведет учет международных компаний, которые активно работают с россиянами и помогают им обходить санкции, таким образом поддерживая вторжение в Украину. Такие бизнесы попадают в перечень международных спонсоров войны.
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Теперь в НАПК сообщили, что эти компании не смогут поставлять продукты для ВСУ. Государственный оператор тыла теперь очень тщательно выбирает поставщиков и взвешивает много факторов.
Компании проверяются не только на санкции СНБО, а на ограничения партнеров Украины, например, США, ЕС, Канады и Великобритании.
Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, который предлагает поставщик,
– сообщил Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс Государственного оператора тыла.
Также в торгах запрещено участвовать компаниям, которые:
- каким-либо образом связаны с Россией или Белоруссией;
имеют судимость;
- имеют долги;
- являются банкротом;
- имеют нарушения обязательств по поставке перед Минобороны в 2022 – 23 годах.
Тендерные процедуры продолжаются, список компаний, участвующих в торгах, пока не разглашается. Также есть возможность подать тендерные предложения.
Напомним, в перечень международных спонсоров войны уже попали Auchan, Metro, Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico и Viciunai Group.