Никаких товаров из России: Кабмин продлил ограничения на ввоз российской продукции в Украину

Кабмин продлил запрет на ввоз товаров, которые были изготовлены в России. Речь идет о постановлении от 2015 года.

Что означает этот запрет

Кабмин продлил действие постановления от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Гончаренко.

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Обратите внимание! После начала полномасштабной войны в Украине, любая торговля с россиянами и обращение рубля были запрещены. Также украинское правительство приняло решение о национализации российских банков.

Теперь постановление действует до 31 декабря 2025 года включительно. Его ежегодно продлевают с 2015 года.

Постановление № 1147 запрещает ввоз широкого спектра товаров. Речь идет как о продовольственной, так и промышленной продукции.

Напомним! Кабмин также ежегодно продлевает действие постановления № 1146. Оно устанавливает ставки ввозной пошлины для товаров страной происхождения которых является Россия.