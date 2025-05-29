От скольких просмотров YouTube начинает платить: объясняем просто

YouTube – приличный источник дохода для блогеров, брендов и творческих команд. Но когда именно YouTube начинает платить деньги за видео? И действительно ли каждый просмотр имеет денежную стоимость?

Что такое монетизация на YouTube

Как работает монетизация на YouTube и сколько надо просмотров, чтобы получить первые выплаты, рассказывает 24 Канал.

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Монетизация – это процесс заработка на своем контенте. Самый распространенный способ – показ рекламы в видео через партнерскую программу YouTube (YouTube Partner Program, YPP).

Когда автор подключен к этой программе, он получает часть дохода от рекламы, которая отображается перед, во время или после его видео.

Какие условия нужно выполнить

Чтобы подключиться к партнерской программе YouTube, канал должен соответствовать нескольким базовым критериям – иметь 1000 подписчиков и не менее 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев или 10 миллионов просмотров шортов (коротких видео) за последние 90 дней.

Также необходим аккаунт Google AdSense и соблюдать правила сообщества YouTube (то есть не нарушать авторские права, не публиковать запрещенный контент и т.д.)

После выполнения этих условий автор подает заявку на подключение к монетизации. Если YouTube ее одобряет - начинается заработок.

Платит ли YouTube "за просмотр" Нет, YouTube не платит прямо за количество просмотров. Платят за рекламные показы (CPM – cost per mille/стоимость за тысячу показов); просмотры с монетизированной рекламой; клики по рекламе (CPC); подписки на YouTube Premium, если ваш контент смотрят эти подписчики.

Средний заработок с 1000 просмотров (так называемый RPM) зависит от:

тематики канала (финансы - дороже, развлечения - дешевле),

языка и страны зрителей (реклама в США приносит больше, чем в Украине),

сезона (в декабре рекламные бюджеты выше).

Стоит знать. В среднем блогеры из Украины или СНГ получают: 0,5–2 доллара за 1000 просмотров (монетизированных), или примерно 50–200 долларов за 100 000 просмотров. Это приблизительные цифры, доходы могут быть выше или ниже, в зависимости от ниши и активности аудитории.

Важные нюансы

Не все просмотры монетизируются. Если у зрителя стоит блокировщик рекламы, или он пропустил рекламу – автор ничего не получит.

Короткие видео (YouTube Shorts) монетизируются по-другому – через распределение специального фонда YouTube. Вознаграждение ниже, но YouTube активно продвигает шортсы.

Выплаты начинаются со 100 долларов, когда эта сумма накапливается на вашем AdSense-аккаунте. Также заметим, что нарушение правил может привести к потере монетизации.