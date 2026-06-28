Сколько платят за просмотры на YouTube в Украине в 2026 году

YouTube позволяет авторам контента в Украине монетизировать свои видео. Однако окончательная сумма дохода будет зависеть от того, сколько платит рекламодатель.

Каковы условия монетизации контента на YouTube

Создатели контента могут начать зарабатывать на просмотрах даже при небольшой аудитории. По официальным данным YouTube, чтобы подать заявку на партнерство с YouTube, нужно иметь 500 подписчиков, 3 тысячи часов просмотра полнометражных видео за год или 3 миллиона просмотров Shorts за последние 90 дней.

Смотрите также: Владелец TikTok вкладывает 20 миллиардов долларов в ИИ: что из этого получится

На этапе раннего доступа основные способы заработка основаны на поддержке зрителей и продажах. Однако возможности получать доход от рекламы и YouTube Premium открываются после привлечения на канал 1 тысячи подписчиков.

Общее время просмотра длинных видео на канале за последний год должно превышать 4 тысячи часов. Минимальный показатель для Shorts — 10 миллионов просмотров за последние 90 дней.

Чтобы монетизировать контент, важно достигать показателей продолжительности просмотра рекламы, кликов по ссылкам и т. д. Помимо этих условий, канал должен быть подключен к сервису контекстной рекламы Google AdSense.

Монетизация работает по следующим правилам. YouTube периодически показывает рекламу в видео. Рекламодатели платят за показы или переходы по ссылке на рекламу, а затем платформа отдаёт часть дохода создателям контента.

В общем, помимо просмотров, зарабатывать деньги можно с помощью следующих функций:

спонсорство;

покупки;

суперчат;

супернаклейки;

суперблагодарность;

подписки на YouTube Premium.

Сколько можно заработать за тысячу просмотров

Как говорится в блоге SendPulse, монетизация контента на YouTube зависит от многих факторов. В частности, от географии просмотров, тематики канала, формата рекламы, продолжительности просмотра и т. д.

На портале engage.org.ua пишут, что зрители из стран с высоким доходом и более дорогой рекламой приносят больше денег (10–20 долларов за тысячу просмотров в США или Европе). В то время как в странах с низким уровнем дохода монетизация ниже: 2–5 долларов (актуально для Украины).

По данным Affhub Media, в первые месяцы 2026 года YouTube платил около 4 долларов за 1 тысячу просмотров в Украине. Аналогичный уровень монетизации наблюдается в Грузии, Вьетнаме, Марокко, Ливане, Иордании и Северной Македонии.

Однако YouTube оплачивает не все виды контента; в частности, монетизация недоступна для роликов, в которых присутствует насилие, дискриминация по расовому или половому признаку и т. п. Также существуют отдельные и довольно строгие требования к детскому контенту, такие как образовательная ценность и доступность для понимания ребенком.

О каких ещё особенностях монетизации на YouTube стоит знать

Заработать на YouTube можно через монетизацию Shorts. На платформе существуют специальные механизмы получения дохода для коротких видео в Shorts Feed. За эту рекламу автор получает 45% дохода, выделенного для Shorts.

В зависимости от вида монетизации распределение дохода создателя контента может быть следующим: 55% чистого дохода за рекламу в видео (монетизация на странице просмотра), 70 % от нетто-дохода за членство, суперчат, супернаклейки, суперблагодарность.