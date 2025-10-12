Сколько YouTube платит за 10 000 просмотров сейчас
- Оплата за 1000 просмотров на YouTube для контента, ориентированного на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию, составляет от 3 до 11 долларов, тогда как для Украины и других стран может быть максимум 1-2 доллара.
- За 10 000 просмотров авторы из стран с более высокими оплатами могут заработать от 30 до 110 долларов.
Оплата YouTube за просмотры осуществляется с учетом совокупности факторов. В частности, региона проживания автора.
Какой доход можно получить с YouTube в 2025?
Также на монетизацию влияют тематика контента и формат видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.
Как отличается оплата за 1000 просмотров сейчас:
- Контент ориентирован на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию приносит наибольшую прибыль. За 1000 просмотров есть возможность получить – от 3 до 11 долларов. Соответственно, за 10 000 выйдет – 30 – 110 долларов.
- В свою очередь, контент для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии приносит гораздо меньше. Оплата за 1000 просмотров для этих регионов составляет максимум 1 – 2 доллара. Можно получать и еще меньше. В некоторых случаях за этот контент платят, буквально, несколько центов. То есть, за 10 000 просмотров авторы из этих стран могут получить максимум – 20 долларов.
Обратите внимание! Монетизация для некоторых стран выше, потому что там рекламодатель платит больше за размещение его объявлений.
Что нужно знать о доходе с YouTube сейчас?
Как сообщает AIR Media-Tech, получить монетизацию можно не только за ролик на YouTube, а и Shorts. В то же время, нужно заметить, что оплата за просмотры сейчас там чрезвычайно низкая. Рассмотрим разницу на примере монетизации для Великобритании. За длинные видео там авторам платят в среднем – 6,53 доллара за 1000 просмотров. Аналогичная монетизация у Shorts – 0,2 доллара. Соответственно, за 10 000 просмотров за длинные ролики можно получить ориентировочно 65,3 доллара. А вот Shorts принесут только 2 доллара.
Летом YouTube изменил условия монетизации. Теперь некоторые авторы там смогут зарабатывать больше. К тому же изменились правила использования ненормативной лексики.