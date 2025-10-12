Оплата YouTube за просмотры осуществляется с учетом совокупности факторов. В частности, региона проживания автора.

Какой доход можно получить с YouTube в 2025?

Также на монетизацию влияют тематика контента и формат видео, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Как отличается оплата за 1000 просмотров сейчас:

Контент ориентирован на США, Канаду, Великобританию, Австралию и Германию приносит наибольшую прибыль. За 1000 просмотров есть возможность получить – от 3 до 11 долларов . Соответственно, за 10 000 выйдет – 30 – 110 долларов.

. Соответственно, за 10 000 выйдет – 30 – 110 долларов. В свою очередь, контент для Украины, Бразилии, Индии или Юго-Восточной Азии приносит гораздо меньше. Оплата за 1000 просмотров для этих регионов составляет максимум 1 – 2 доллара. Можно получать и еще меньше. В некоторых случаях за этот контент платят, буквально, несколько центов. То есть, за 10 000 просмотров авторы из этих стран могут получить максимум – 20 долларов.

Обратите внимание! Монетизация для некоторых стран выше, потому что там рекламодатель платит больше за размещение его объявлений.

Что нужно знать о доходе с YouTube сейчас?