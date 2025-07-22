Мораторий на проверки бизнеса: как это будет работать и что изменится

Правительство начинает новую волну поддержки бизнеса. С 21 июля в Украине официально действует мораторий на проверки предприятий со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других государственных структур.

Что предусматривает мораторий?

О деталях нового подхода к взаимодействию с бизнесом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

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Контроль – только при реальной угрозе

Свириденко отметила, что государство не отказывается от контроля полностью, но планирует сосредоточиться только на точечных случаях, где действительно фиксируются высокие риски нарушений. Массовые проверки и давление на бизнес уходят в прошлое.

Один из главных элементов новой политики – полная цифровизация системы государственного надзора, что должно исключить ручное вмешательство со стороны отдельных должностных лиц.

Аудит дел и закрытие безосновательных производств

Прокуратура и правоохранительные органы уже начали массовый пересмотр открытых дел против предпринимателей. По словам премьера, уже 30% дел было закрыто как такие, что не имели достаточных оснований.

Правительство также готовит законодательные инициативы по защите бизнеса и реформе системы контроля. В Верховную Раду планируют внести проекты изменений в Уголовный процессуальный кодекс и ряд других актов.

Какими будут правила для силовиков?

По новым правилам:

Открывать дела смогут только Генпрокурор или региональные руководители прокуратур;

Арест имущества и документов будут отменять, если это блокирует деятельность предприятия;

Нерезультативные или "зависшие" дела без доказательств – закроют.

Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский еще в июне 2025 года призвал к введению моратория, подчеркнув, что бюджет должен наполняться благодаря экономическому росту, а не из-за давления на бизнес.

21 июля он подтвердил, что СНБО официально утвердил решение о полном запрете на вмешательство государственных органов в деятельность предпринимателей.