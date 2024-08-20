Мошенники присылают письма от имени налоговой: предпринимателей просят быть бдительными
Источник:ГПСУ
Налогоплательщики в последние дни получают письма якобы от налоговой. В ГНСУ отмечают –это действуют мошенники.
Фишинговая атака на предпринимателей
Уже несколько дней злоумышленники присылают предпринимателям электронные письма якобы от налоговой службы. В этих письмах есть ссылка на загрузку вирусного файла.
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После загрузки файла злоумышленники получают доступ к данным на компьютере предпринимателей.
Обращаемся к плательщикам с просьбой обращать особое внимание на адрес электронной почты отправителя письма и проверять его договорность,
– призвали в ГНСУ.
Как проверить, что письмо прислала налоговая
Налоговики отметили, что служебная переписка происходит с ящиков, которые зарегистрированы на официальном домене Государственной налоговой службы tax.gov.ua. Этот домен в почтовом адресе указывается после знака "@".
Вредные письма также часто содержат файлы форматов .zip,.rаr,.scr или ехе., или стороннюю ссылку, по которой происходит загрузка вредоносного программного обеспечения.