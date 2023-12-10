"Заработок" на ТикТок: мошенники обманули украинцев на десятки миллионов гривен

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у украинцев. Для этого они предлагают якобы "заработок" в популярной социальной сети ТикТок.

Новая мошенническая схема и противодействие банков

Мошенники начали использовать новую схему для выманивания денег из банковских карт украинцев. Они предлагают заработок в социальных сетях TikTok, YouTube, а также Google Maps от 600 до 1500 гривен в день.

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Свои предложения мошенники рассылают из заграничных номеров. Обращений граждан по потере денег было так много, что украинские банки уже начали работать над системой противодействия.

В частности, финансовые учреждения начали блокировать счета злоумышленников и отслеживать транзакции, если повторяются суммы. Банки сообщают клиентам о потенциальной опасности и пытаются предотвращать действия мошенников.

Те также отреагировали на банковские ограничения и начали привлекать третьих лиц, которые становятся соучастниками схемы. В результате все претензии направляются к первому получателю средств, который также стал жертвой злоумышленников.

Сколько миллионов потеряли украинцы

Как сообщил CEO Monobank Олег Гороховский, клиенты потеряли около 65 миллионов гривен. Около 70% мошеннических транзакций удается останавливать, но часть средств все равно попадает в руки злоумышленников.

В Приватбанке не разглашают сумму потерь, но также прокомментировали, что смогли остановить около 76% транзакций, связанных с мошенниками.