Укрпочта может открыться в Судже: при каких условиях это произойдет

Населенный пункт Суджа был "освобожден" украинскими военными. Укрпочта заявила о готовности открыться там при определенных условиях.

Откроется ли Укрпочта в Судже

Укрпочта может открыться в Судже, если получит соответствующее указание из штаба по работе на освобожденных территориях. К тому же для реализации этого решения, компания нуждается в дополнительном финансировании.

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Игорь Смелянский Генеральный директор Укрпочты Укрпочта готова открываться в Судже при двух ключевых условиях: первое – это достаточный уровень условий безопасности, в частности, для наших сотрудников и людей на территориях. Речь идет не о гарантировании 100% безопасности, ведь и в Украине это сегодня невозможно, а о приемлемом уровне риска. Вторая – принятие соответствующего решения и источников финансирования.

Как отмечает Смелянский, социальные выплаты на освобожденных территориях могут формироваться из замороженных российских средств.

Это же касается доставки посылок нашим ребятам и девушкам в ВСУ. В этом случае мы открываем и доставляем, или доставляем передвижными отделениями. Возможно, будет нужен новый тип передвижного отделения – что-то вроде машины "Козак",

– уточняет Смелянский.

Речь идет о штабе по работе на освобожденных территориях, который обычно выполняет указания Кабмина.