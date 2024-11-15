Как получать деньги за видео в TikTok

Криэйторы, которые создают видео в TikTok, могут подключить себе монетизацию. Таким образом они будут получать средства за просмотры.

Как можно зарабатывать через TikTok

Монетизировать можно не только просмотры на видео, а и прямые эфиры, музыку, сообщает 24 Канал со ссылкой на OMG agency.

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Заметьте! Сейчас за 1 тысячу просмотров TikTok платит ориентировочно от 0,02 до 0,04 долларов. Эта сумма зависит от многих факторов, в частности, от страны, где живет автор контента.

Очевидно, что эта сумма небольшая. Увеличить поступления от TikTok можно благодаря проведению эфиров. Прямые трансляции монетизируются так:

через рекламные интеграции;

благодаря продаже товаров в прямом эфире;

через подарки, которые присылают зрители.

Обратите внимание! Прямые эфиры в TikTok можно проводить только после того, как автор наберет не менее 1 тысячи подписчиков.

За что еще можно получить деньги от TikTok: