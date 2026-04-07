Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове сорвалось: почему контракт отменили

Во Львове окончательно попрощались с подрядчиком, который должен был строить мусороперерабатывающий завод. Контракт с польской компанией Control Process S.A. официально разорвали в понедельник, 6 апреля 2026 года.

Почему Львов разорвал контракт с польским подрядчиком?

Причиной стала не разовая проблема, а длительная история невыполненных обещаний, сообщили в Львовском городском совете.

Подрядчик, вероятно, системно не придерживался условий договора. В ЛКП "Зеленый город" говорят, что в течение года неоднократно обращались к компании с требованием исправить ситуацию и начать нормально выполнять работы. Но ничего существенно не изменилось – нарушения так и не устранили.

Теперь у компании есть 7 дней, чтобы покинуть строительную площадку. Все споры между городом и подрядчиком будут решать в международном арбитраже при Торгово-промышленной палате Украины.

После расторжения контракта на заводе должны провести оценку выполненных работ и нанесенного ущерба, а также подготовить открытый тендер для привлечения нового подрядчика,

– сообщили в ЛГС.

Почему стороны не смогли договориться?

Директор ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров объяснил 24 Каналу, что в дальнейшем планируют возобновить строительство, но будут ориентироваться на украинских подрядчиков.

На следующий день после расторжения контракта подрядчик отправил письмо несогласия, чтобы обжаловать решение. Однако заказчик имеет разработанную юридическую стратегию для отстаивания своих интересов.

В начале Европейский банк реконструкции и развития был модератором между сторонами, но в конце концов осознал угрожаемость ситуации и отсутствие перспектив.

Банк не может растягивать проект на десятилетия, поэтому согласился на расторжение контракта. После этого подрядчик пытается лоббировать влияние на решение банка различными способами. Однако шанс уже упущен,

– пояснил Егоров.

Параллельно планируют возобновить строительство первой очереди, которое подрядчик блокировал почти год, и оцифровать документацию второй очереди. Только после формирования полного пакета претензий по недострою и штрафных санкций планируют искать нового подрядчика.



