На Тайване построят завод почти за 3 миллиарда долларов: кто "заказывает музыку"

Один из самых мощных производителей микросхем в мире TSMC анонсировал масштабные планы, связанные с Тайванем. Этот шаг связан с бумом вокруг технологии искусственного интеллекта.

Компания планирует построить новый завод в научном парке Тонглуо. Администрация заведения уже одобрила заявку производителя микросхем на аренду земли.

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Крупнейший производитель микросхем построит завод на Тайване

Глава компании TSMC заявил, что в настоящее время они не могут в полной мере удовлетворить спрос клиентов после того, как мир всколыхнул бум вокруг искусственного интеллекта. В связи с этим у TSMC должны почти вдвое увеличить свои мощности для усовершенствованной упаковки.

Речь идет о возможности размещения сразу нескольких чипов в одном устройстве. Таким образом, удастся минимизировать дополнительные затраты на более мощные вычисления. По словам гендиректора TSMC, эти планы должны быть реализованы до конца 2024 года. Он также подчеркнул, что компания увеличивает свои мощности максимально быстро.

Илон Маск потерял более 20 миллиардов долларов после публикации последнего квартального отчета Tesla и заявлений, что компания продолжит снижать цену на электромобили.

В то же время производитель микросхем упомянул об общей экономической ситуации в мире. Мол, что позиция TSMC как крупнейшего контрактного производителя микросхем на глобальном уровне не может компенсировать более широкую слабость конечного рынка. В компании объяснили, что это результат того, что мировая экономика восстанавливается медленнее, чем прогнозировали.