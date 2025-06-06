Укрпочта будет выдавать посылки без очереди
- С 9 июня клиенты "Укрпочты" могут получать посылки без ожидания в очереди, при условии отсутствия отдельного окна для выдачи.
- Существует ограничение на количество полученных посылок за раз – не более пяти.
С 9 июня клиенты "Укрпочты", которые приходят только за посылками, смогут получать их без ожидания в очереди. Речь идет о тех отделениях, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений.
Ограничение – пять посылок
В то же время есть ограничение – не более пяти посылок за раз, сообщили в пресс-службе компании, передает 24 Канал.
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В "Укрпочте" отмечают, что такая инициатива имеет целью улучшить клиентский опыт и ускорить обслуживание. В мае 98% внутренних посылок было доставлено вовремя – благодаря автоматизации сортировки и новым логистическим маршрутам.
Причинами незначительных задержек (2%) стали боевые действия в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.
Для сравнения, в мире уровнем качественной доставки считается показатель в 95%. Такие гиганты, как FedEx и UPS, обычно демонстрируют 95–97%.