Правительство Германии готовится к возможной национализации "Роснефти", – Reuters

Германия готовится к возможной национализации немецких активов российской компании. Эти активы перешли под управление немецкого правительства в сентябре 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Будет ли национализация российских активов

Правительство Германии рассматривает возможность национализации активов российской нефтяной компании "Роснефть" в Германии, включая ее 54,17% долю в нефтеперерабатывающем заводе Schwedt.

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В сентябре 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, немецкое правительство взяло под свое управление эти активы. С тех пор срок "опеки" был продлен дважды: последний раз в сентябре 2023 года. А, следовательно, ожидается новое решение о продлении в марте 2024 года.

На что надеется Германия

Сообщается, что немецкое министерство экономики готовится к возможной национализации. Представители "Роснефти" уже были приглашены на слушания по этому вопросу.

Уже в течение нескольких месяцев федеральное правительство надеется, что "Роснефть" продаст свою долю в Schwedt, чтобы обеспечить будущее нефтеперерабатывающего завода, который является четвертым по величине в Германии.

Мы на правильном пути в Schwedt и будем продолжать принимать все необходимые меры для сохранения рабочих мест и обеспечения поставок на востоке Германии,

– сказал Михаэль Келлнер, представитель министерства экономики.

Министерство экономики Германии, которое осуществляет надзор за опекой через немецкого сетевого регулятора, воздержалось от предоставления прямых комментариев относительно этого процесса.