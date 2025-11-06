Малый бизнес требует отменить "Национальный кэшбек": в чем причина
- Программа "Национальный кэшбек" возвращает 10% средств за покупку украинских товаров, но дискриминирует малый бизнес.
- Предприниматели требуют или расширить программу для ФЛП, или полностью ее отменить из-за ограничения конкуренции.
"Нацкешбек" позволяет украинцам возвращать 10% средств после покупки украинских товаров. Однако предприниматели требуют либо изменить условия программы, либо отменить ее.
Почему бизнес хочет отменить "Нацкешбек"?
Правительственная программа "Национальный кэшбек" имеет целью стимулировать потребителей покупать товары украинского производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский Совет Бизнеса.
Однако представители бизнеса считают, что введенная программа фактически дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. По их словам, исправить ситуацию можно двумя способами:
- расширить "Нацкешбек" для ФЛП на упрощенной системе налогообложения;
- отменить "Нацкешбек".
Заметьте! В 2024 году правительство запустило масштабную инициативу – программу "Национальный кэшбек", которая должна стимулировать покупку украинских товаров. Государство фактически предлагает гражданам возврат 10% от стоимости украинских товаров.
К слову, ранее бизнес уже призвал изменить программу "Национальный кэшбек", сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацплатформу малого и среднего бизнеса.
В январе 2025 года они создали обращение, в котором отметили, что текущие условия программы ограничивают их в праве конкурировать на розничном рынке. Предприниматели обратили внимание на то, что основными условиями для участника программы являются:
- государственная регистрация как субъекта хозяйствования в Украине;
- раскрытие структуры собственности;
- не пребывание на упрощенной системе налогообложения;
- представление в ГНС отчетности, связанной с применением регистратора расчетных операций;
- подача заявления о присоединении к проекту средствами Портала Дія.
Таким образом, условия не распространяются на малых и микропредпринимателей и предоставляют преимущество торговым сетям.
Что известно о программе "Нацкешбек"?
Товары, участвующих в программе участвующих в программе "Национальный кэшбек", имеют сине-желтый штрихкод и соответствующую надпись на упаковке. Для проверки товара в магазине нужно открыть приложение Дія, воспользоваться сканером штрихкодов и просканировать товар.
Государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет донатить 10% кэшбэка с покупок украинских товаров на благотворительность.
Открывая карту "Национальный кэшбэк", украинцы соглашаются на раскрытие банковской тайны и анализ платежных операций. Клиенты обязаны уведомлять банк об изменениях полномочий по распоряжению счетом, а счет нельзя использовать для предпринимательской деятельности.
Нацкэшбек в Украине может не начисляться из-за неподключенного кассового оборудования магазина, незарегистрированный товар, незарегистрированного продавца или технического сбоя.