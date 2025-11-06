Малый бизнес требует отменить "Национальный кэшбек": в чем причина

"Нацкешбек" позволяет украинцам возвращать 10% средств после покупки украинских товаров. Однако предприниматели требуют либо изменить условия программы, либо отменить ее.

Почему бизнес хочет отменить "Нацкешбек"?

Правительственная программа "Национальный кэшбек" имеет целью стимулировать потребителей покупать товары украинского производства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский Совет Бизнеса.

Однако представители бизнеса считают, что введенная программа фактически дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. По их словам, исправить ситуацию можно двумя способами:

расширить "Нацкешбек" для ФЛП на упрощенной системе налогообложения;

отменить "Нацкешбек".

Заметьте! В 2024 году правительство запустило масштабную инициативу – программу "Национальный кэшбек", которая должна стимулировать покупку украинских товаров. Государство фактически предлагает гражданам возврат 10% от стоимости украинских товаров.

К слову, ранее бизнес уже призвал изменить программу "Национальный кэшбек", сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацплатформу малого и среднего бизнеса.

В январе 2025 года они создали обращение, в котором отметили, что текущие условия программы ограничивают их в праве конкурировать на розничном рынке. Предприниматели обратили внимание на то, что основными условиями для участника программы являются:

государственная регистрация как субъекта хозяйствования в Украине;

раскрытие структуры собственности;

не пребывание на упрощенной системе налогообложения;

представление в ГНС отчетности, связанной с применением регистратора расчетных операций;

подача заявления о присоединении к проекту средствами Портала Дія.

Таким образом, условия не распространяются на малых и микропредпринимателей и предоставляют преимущество торговым сетям.

Что известно о программе "Нацкешбек"?