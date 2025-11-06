Малий бізнес вимагає скасувати "Національний кешбек": у чому причина

"Нацкешбек" дозволяє українцям повертати 10% коштів після купівлі українських товарів. Проте підприємці вимагають або змінити умови програми, або скасувати її.

Чому бізнес хоче скасувати "Нацкешбек"?

Урядова програма "Національний кешбек" має на меті стимулювати споживачів купувати товари українського виробництва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську Раду Бізнесу.

Проте представники бізнесу вважають, що запроваджена програма фактично дискримінує малий бізнес та викривлює конкуренцію. За їхніми словами, виправити ситуацію можна двома способами:

розширити "Нацкешбек" для ФОПів на спрощеній системі оподаткування;

скасувати "Нацкешбек".

До слова, раніше бізнес уже закликав змінити програму "Національний кешбек", повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацплатформу малого та середнього бізнесу.

У січні 2025 року вони створили звернення, у якому зазначили, що поточні умови програми обмежують їх у праві конкурувати на роздрібному ринку. Підприємці звернули увагу на те, що основними умовами для учасника програми є:

державна реєстрація як суб’єкта господарювання в Україні;

розкриття структури власності;

не перебування на спрощеній системі оподаткування;

подання до ДПС звітності, пов’язаної із застосуванням реєстратора розрахункових операцій;

подання заяви про приєднання до проекту засобами Порталу Дія.

Таким чином, умови не поширюються на малих та мікропідприємців і надають перевагу торговим мережам.

Що відомо про програму "Нацкешбек"?