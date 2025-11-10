На "Национальный кэшбэк" выделяют дополнительные деньги: когда поступят выплаты, которые задолжали
- Правительство выделило дополнительные 40 миллионов гривен на выплату "Нацкешбека" из-за превышения количества участников программы.
- Выплаты за август и сентябрь в сумме 509 миллионов гривен поступят после 10 ноября.
Правительство задолжало выплату "Нацкешбеку", потому что количество участников слишком большое. Чтобы компенсировать выплаты людям, дополнительно выделяют 40 миллионов гривен на программу.
Что известно о дополнительных деньгах на программу?
Кабмин выделил дополнительные деньги на выплату "Нацкешбека", сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление.
Постановление предписывает внести изменения в другое постановление "Некоторые вопросы выделения средств из резервного фонда государственного бюджета для предоставления государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства и частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства".
Так правительство выделяет более 40 миллионов гривен на выплату участникам программы "Национальный кэшбек".
Когда выплатят "Национальный кэшбек" за август и сентябрь?
Украинцы до сих пор не получили выплату кэшбека за август и сентябрь, хотя до этого получения средств было регулярным. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет 24 Канал.
На этот раз выплата задержалась, потому что фактическое количество участников программы "Национальный кэшбек" превысило прогнозируемое. Сейчас в программе участвуют 7,3 миллиона украинцев, из них 4 миллиона добавились с начала года. Также зарегистрированы около 2 тысяч украинских производителей товаров.
За август сумма выплат составляет 509 миллионов гривен. Это рекордная сумма и самая большая за все время программы. Эти деньги поступят украинцам после 10 ноября, сейчас завершаются финальные процедуры.
Что известно о программе "Нацкешбек"?
Товары, участвующих в программе участвующих в программе "Национальный кэшбэк", имеют сине-желтый штрихкод и соответствующую надпись на упаковке. Для проверки товара в магазине нужно открыть приложение Дія, воспользоваться сканером штрихкодов и просканировать товар.
Государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет донатить 10% кэшбэка с покупок украинских товаров на благотворительность.
Открывая карту "Национальный кэшбэк", украинцы соглашаются на раскрытие банковской тайны и анализ платежных операций. Клиенты обязаны уведомлять банк об изменениях полномочий по распоряжению счетом, а счет нельзя использовать для предпринимательской деятельности.
Нацкэшбек в Украине может не начисляться из-за неподключенного кассового оборудования магазина, незарегистрированный товар, незарегистрированного продавца или технического сбоя.