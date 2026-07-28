Производили более 130 тысяч пачек сигарет в сутки: Нацполиция ликвидировала подпольные фабрики
В Украине ликвидирована деятельность двух подпольных табачных фабрик на территории промзон населенных пунктов в Харьковской и Львовской областях. Там производили табачную продукцию и сбывали на потребительский рынок под видом разных торговых марок.
Что известно о ликвидации двух подпольных фабрик
На производствах даже обустроили жилье для постоянного проживания работников, о чем сообщили в Национальной полиции .
У подпольных производителей изъяли:
- 115 тысяч пачек сигарет;
- 3,5 тонны табака;
- другую продукцию и оборудование на 60 миллионов гривен.
Оба производства находились в промзоне. В то же время складские помещения оборудовали промышленными производственными линиями, а цеха снабдили сырьем, полиграфией, фильтрами и другим имуществом.
Табачные фабрики работали в закрытом режиме. В частности, для маскировки потребления и бесперебойной работы промышленных линий организаторы установили дизельные подстанции.
- На Львовщине производили сигареты без фильтров, а производственные мощности позволяли получить до 70 тысяч пачек сигарет в сутки.
- В Харьковской области – исключительно с фильтром – и можно было изготовить до 60 тысяч пачек.
Сбывали готовую табачную продукцию под брендами украинских и европейских производителей по всей территории Украины через розничную торговую сеть, телеграмм-каналы, отправляли изделия через почтовых операторов,
– рассказали в Нацполиции.
Марки акцизного налога Украины неизвестного происхождения наклеивали на пачки с сигаретами.
Директор БЭБ Александр Цивинский подчеркнул, что теневой бизнес не должен иметь "безопасных" регионов, и у него не будет "тихих" мест, где можно безнаказанно работать.
Что еще известно о табачной продукции
Напомним, что в июле Россия уничтожила склад готовой продукции компании "Филипп Моррис Украина" . В то же время покупатели не столкнутся с дефицитом. Более того, задержки поставок также не ожидаются.