Производили более 130 тысяч пачек сигарет в сутки: Нацполиция ликвидировала подпольные фабрики

В Украине ликвидирована деятельность двух подпольных табачных фабрик на территории промзон населенных пунктов в Харьковской и Львовской областях. Там производили табачную продукцию и сбывали на потребительский рынок под видом разных торговых марок.

Что известно о ликвидации двух подпольных фабрик

На производствах даже обустроили жилье для постоянного проживания работников, о чем сообщили в Национальной полиции .

У подпольных производителей изъяли:

115 тысяч пачек сигарет;

3,5 тонны табака;

другую продукцию и оборудование на 60 миллионов гривен.

Оба производства находились в промзоне. В то же время складские помещения оборудовали промышленными производственными линиями, а цеха снабдили сырьем, полиграфией, фильтрами и другим имуществом.

Табачные фабрики работали в закрытом режиме. В частности, для маскировки потребления и бесперебойной работы промышленных линий организаторы установили дизельные подстанции.

На Львовщине производили сигареты без фильтров, а производственные мощности позволяли получить до 70 тысяч пачек сигарет в сутки.

В Харьковской области – исключительно с фильтром – и можно было изготовить до 60 тысяч пачек.

Сбывали готовую табачную продукцию под брендами украинских и европейских производителей по всей территории Украины через розничную торговую сеть, телеграмм-каналы, отправляли изделия через почтовых операторов,

– рассказали в Нацполиции.

Марки акцизного налога Украины неизвестного происхождения наклеивали на пачки с сигаретами.

Директор БЭБ Александр Цивинский подчеркнул, что теневой бизнес не должен иметь "безопасных" регионов, и у него не будет "тихих" мест, где можно безнаказанно работать.

Что еще известно о табачной продукции

Напомним, что в июле Россия уничтожила склад готовой продукции компании "Филипп Моррис Украина" . В то же время покупатели не столкнутся с дефицитом. Более того, задержки поставок также не ожидаются.