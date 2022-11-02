"Налог на Google": сколько денег в украинский бюджет поступило от техногигантов

Количество нерезидентов, предоставляющих электронные услуги в Украине и зарегистрированных плательщиками НДС, за 2022 год возросло до 80. Общая сумма так называемого "налога на Google" от них за 9 месяцев текущего года составила около 87 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев на своей странице в телеграме. Он отметил, что это не полная сумма, ведь кампания декларирования за III квартал продолжается до 9 ноября включительно.

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Какие техногиганты уплатили наибольший налог

По данным Гетманцева, с начала года компании-нерезиденты уплатили НДС на 53,4 миллиона долларов и 33,7 миллиона евро. Учитывая недавнее достижение паритета валют, общая сумма составляет около 87 миллионов долларов.

В то же время самые большие суммы перечислили технологический гигант Apple, стриминговый сервис Netflix и платформа Taxamo Checkout. К слову, конкретных сумм уплаченного НДС каждой отдельной из этих компаний Гетманцев не назвал.

Знаю, многих интересует, сколько заплатил Onlyfans. Докладываю – компания является одним из самых дисциплинированных плательщиков, общая сумма уплаты которого составляет 890 тысяч долларов,

– уточнил чиновник.

Напомним, что закон о налогах за предоставление нерезидентами электронных услуг, известный в народе как "налог на Google", вступил в силу еще 2 июля 2021 года. Теперь международные компании, работающие в информационном пространстве Украины, должны платить налог на добавленную стоимость в размере 20% от стоимости предоставленных электронных услуг.