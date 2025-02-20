Транспортный налог: какие авто облагаются налогом и сколько нужно платить

В Украине транспортный налог обязаны уплачивать как физические, так и юридические лица. Основное отличие заключается в том, что физические лица не подают налоговую декларацию, а получают уведомление от налоговых органов.

Уплата транспортного налога

Какие автомобили подпадают под налогообложение, рассказывает 24 Канал. Отметим, что транспортный налог в 2025 году является обязательным для владельцев легковых авто, отвечающих ряду критериев.

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В частности, среднерыночная стоимость должна превышать 3 миллиона гривен (375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января 2025 года, при минимальной зарплате 8 000 гривен). А возраст автомобиля не превышает 5 лет с момента выпуска.

Справочно. Расчет среднерыночной стоимости автомобиля осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением № 66 от 18 февраля 2016 года. При определении стоимости учитываются такие параметры, как марка, модель, год выпуска, тип двигателя и пробег транспортного средства транспортного средства.

Сколько нужно платить

Ставка транспортного налога в 2025 году фиксированная – 25 000 гривен в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Если лицо является владельцем нескольких авто, которые соответствуют критериям, налог нужно платить за каждый из них отдельно.

Как осуществляется уплата налога Министерство экономики Украины ежегодно публикует перечень моделей автомобилей, которые подлежат налогообложению. Владельцы таких авто получают налоговое уведомление-решение по месту регистрации. Уплата налога должна быть осуществлена в течение 60 дней с момента получения уведомления.

Какие автомобили облагаются налогом в 2025 году

В список моделей, подлежащих налогообложению в 2025 году, вошли:

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Hymer-Mercedes

Ineos

Ягуар

Ламборгини

Land Rover

Лексус

Мазерати

Mercedes-AMG

Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach

Порше

Rolls-Royce

Toyota

Стоит знать! Если транспортное средство меняет владельца в течение года, налог уплачивается только за период фактического владения автомобилем.