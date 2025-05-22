Цифровые гиганты уплатили в Украину более 3,5 миллиардов гривен НДС за три месяца

В первом квартале 2025 года поступления в госбюджет Украины от транснациональных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам, превысили 3,5 миллиардов гривен.

Налог на Google

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает 24 Канал. Речь идет о так называемом "налоге на Google" – налог на добавленную стоимость (НДС), который платят иностранные компании за цифровые услуги.

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В январе–марте 2025 года нерезиденты перечислили в бюджет 39,6 миллиона евро и 43,4 миллиона долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет более 3,5 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления выросли на 9,5 миллиона евро и 8,9 миллиона долларов США.

По словам Кравченко, отчеты об уплате НДС подали 121 компания, а общее количество зарегистрированных плательщиков возросло до 136. Среди них – Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Bolt, OpenAI, Ebay и другие.

"Спасибо всем плательщикам, которые поддерживают цивилизованные правила работы. Это не только дополнительные поступления в бюджет, но и честная конкуренция между международными и украинскими компаниями", – подчеркнул председатель ГНС.