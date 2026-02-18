Rolls-Royce за 600 тысяч долларов и не только: какие суперлюксовые авто покупали украинцы

Некоторые дорогие автомобили подпадают под "налог на роскошь" в Украине, это около 20 различных марок. Почти 90% luxury-транспорта составляют Porsche и Mercedes-Benz.

Сколько дорогих авто купили украинцы?

504 авто, которые подпадают под "налог на роскошь", завезли в Украину в 2025 году, пишет Опендатабот.

Это в 3,2 раза меньше, чем в 2024 году. В целом это самый низкий показатель за последние 5 лет.

Каждая вторая "роскошная" машина – это Porsche Taycan:

Именно Porsche стали безоговорочным лидером в этом сегменте – 64% от всех авто с дополнительным налогом

Mercedes-Benz забрали еще примерно четверть рынка – 126 машин.

Остальные 11% пришлись на премиальные бренды Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati.

Какие марки покупали чаще всего / инфографика Опендатабот

Если в общем импорте доминируют бензиновые авто, то в премиум-сегменте ситуация совсем другая. Здесь преобладают электрокары – они составляют 65% всех ввезенных "роскошных" машин.

Еще 18% – это гибриды. Бензиновые модели имеют лишь 17%, дизель вообще почти исчез – всего 0,4%.

Какие самые дорогие машины завезли?

Отдельного внимания заслуживает ультра-премиум сегмент. В прошлом году в Украину завезли 21 Rolls-Royce, и из них 15 – это электрический Rolls-Royce Spectre, который стоит около 600 тысяч долларов.

Также в реестре появились 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Когда надо платить "налог на роскошь" в Украине?

"Налог на роскошь" ввели для более 20 марок легковых автомобилей, пишет "Укравтопром".

Транспортный налог взимается с легковушек, которые одновременно соответствуют двум критериям:

они выпущены менее 5 лет назад;

средняя стоимость такого автомобиля на рынке составляет более 375 минимальных зарплат, которая установлена на 1 января (в 2026 году эта сумма составляет 3 242 625 гривен).

Размер "налога на роскошь" составляет 25 тысяч гривен.

Как облагаются налогом электрокары в 2026 году?