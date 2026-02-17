Какие авто из Китая покупали украинцы?

Показатель приобретенных китайских авто в январе превысил показатель прошлого года на 71%, пишет Укравтопром.

Смотрите также BYD готовит новый кроссовер Song Ultra EV за 26 тысяч долларов

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 78%, а в январе 2025 года было 82%. Самыми популярными моделями стали:

BYD Leopard 3 – 169 единиц;

BYD Sea Lion 06 – 110 единиц;

VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 единиц;

ZEEKR 001 – 77 единиц;

BYD Song Plus – 73 единицы.

Как BYD стал новым "королем электрокаров"?

Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.

BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.

Интенсивное давление в Китае побудил компанию к дальнейшему расширению за рубежом, хотя ее стратегия низких цен привлекла внимание и привела к новым тарифам на некоторых рынках.

Рынок авто в Украине и мире