Які авто з Китаю купували українці?
Показник придбаних китайських авто у січні перевищив показник минулого року на 71%, пише Укравтопром.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%, а у січні 2025 року було 82%. Найпопулярнішими моделями стали:
- BYD Leopard 3 – 169 одиниць;
- BYD Sea Lion 06 – 110 одиниць;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX – 96 одиниць;
- ZEEKR 001 – 77 одиниць;
- BYD Song Plus – 73 одиниці.
Як BYD став новим "королем електрокарів"?
Китайський автомобільний гігант обігнав Tesla як найбільшого у світі продавця електромобілів, згідно з даними за 2025 рік, пише 24 Канал з посиланням на CNN.
BYD оголосила про продаж 2,26 мільйона електромобілів, що майже на 28% більше, ніж у 2024 році. Тим часом Tesla повідомила про другий рік поспіль зниження продажів: поставки впали на 8,6% до лише 1,6 мільйона, що стало найбільшим річним падінням в історії компанії.
BYD змогла обігнати Tesla, навіть попри те, що її електромобілі недоступні для придбання в Америці, тоді як Китай є другим за величиною ринком Tesla. Компанія досягла результатів, борючись із жорсткою конкуренцією та невпинними ціновими війнами на внутрішньому ринку.
Інтенсивний тиск у Китаї спонукав компанію до подальшого розширення за кордоном, хоча її стратегія низьких цін привернула увагу та призвела до нових тарифів на деяких ринках.
Ринок авто в Україні та світі
Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports. Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR.
Китайські посередники допомагають російським автодилерам обходити санкції. Імпорт автомобілів з Китаю до Росії зріс, і зараз вони складають значну частку від усіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії.
Прибуток Mercedes-Benz Group за 2025 рік знизився на 57% до 5,8 мільярдів євро, значно нижче прогнозованих 6,6 мільярдів євро. Компанія планує скоротити витрати в 2026 році та запустити нові моделі, очікуючи, що виручка залишиться на рівні попереднього року.