Как работает схема продажи в России иностранных авто?

Десятки тысяч автомобилей экспортируются из Китая в Россию по схемам серого рынка. Они часто обходят санкции западных и азиатских правительств и обязательства автопроизводителей выйти с российского рынка, пишет Reuters.

Смотрите также Новые авто не попадут в Россию: Китай начал перекрывать контрабандные каналы

Торговля этими транспортными средствами – от Toyota и Mazda до немецких моделей класса люкс – продолжается через неформальные сети, позволяющие российским дилерам заказывать их через китайских посредников:

Большинство из них изготавливаются в Китае, где многие международные бренды собирают автомобили с местными партнерами, или же перевозятся после производства в другом месте.

На самом деле это "подержанные" автомобили с нулевым пробегом – новые машины, зарегистрированы как проданные в Китае дилерами или трейдерами, которые затем переклассифицируют их как подержанные и экспортируют.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и другие автопроизводители заявили, что запрещают продажу в Россию и делают все возможное, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, в частности путем обучения и заключения договоров с дилерами.

Однако они отметили сложности расследования потенциальных нарушений: такие расследования "занимают много времени и являются сложными" и требуют помощи третьих сторон.

Какие масштабы импорта авто из Китая в Россию?

Цифры показывают, что импорт из Китая составляет все большую долю всех западных или японских автомобилей, зарегистрированных в России, а также стабильные объемы продаж брендов из Южной Кореи.

Согласно данным, количество таких автомобилей, произведенных в Китае, с 2023 года выросло более чем вдвое. По данным Autostat, сейчас они составляют почти половину от почти 130 000 автомобилей, проданных в России в 2025 году автопроизводителями из стран, введших санкции.

Распределение регистраций ключевых иностранных брендов в России / инфографика Reuters

Так, россияне в прошлом году купили больше Toyota, чем любой иностранной марки, кроме китайских. Но автопроизводитель заявил, что прекратил поставлять туда автомобили в 2022 году:

Toyota не экспортирует новые автомобили в Россию,

– заявила компания, не комментируя данные Autostat.

Mazda, которая также имела значительные продажи, заявила то же самое и добавила, что все новые Mazda, проданы в России, "были перепроданы через третьих лиц, которые находятся вне контроля Mazda".

В России массово закрываются салоны китайских авто