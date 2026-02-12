Как работает схема продажи в России иностранных авто?
Десятки тысяч автомобилей экспортируются из Китая в Россию по схемам серого рынка. Они часто обходят санкции западных и азиатских правительств и обязательства автопроизводителей выйти с российского рынка, пишет Reuters.
Смотрите также Новые авто не попадут в Россию: Китай начал перекрывать контрабандные каналы
Торговля этими транспортными средствами – от Toyota и Mazda до немецких моделей класса люкс – продолжается через неформальные сети, позволяющие российским дилерам заказывать их через китайских посредников:
- Большинство из них изготавливаются в Китае, где многие международные бренды собирают автомобили с местными партнерами, или же перевозятся после производства в другом месте.
- На самом деле это "подержанные" автомобили с нулевым пробегом – новые машины, зарегистрированы как проданные в Китае дилерами или трейдерами, которые затем переклассифицируют их как подержанные и экспортируют.
Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и другие автопроизводители заявили, что запрещают продажу в Россию и делают все возможное, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт, в частности путем обучения и заключения договоров с дилерами.
Однако они отметили сложности расследования потенциальных нарушений: такие расследования "занимают много времени и являются сложными" и требуют помощи третьих сторон.
Какие масштабы импорта авто из Китая в Россию?
Цифры показывают, что импорт из Китая составляет все большую долю всех западных или японских автомобилей, зарегистрированных в России, а также стабильные объемы продаж брендов из Южной Кореи.
Согласно данным, количество таких автомобилей, произведенных в Китае, с 2023 года выросло более чем вдвое. По данным Autostat, сейчас они составляют почти половину от почти 130 000 автомобилей, проданных в России в 2025 году автопроизводителями из стран, введших санкции.
Распределение регистраций ключевых иностранных брендов в России / инфографика Reuters
Так, россияне в прошлом году купили больше Toyota, чем любой иностранной марки, кроме китайских. Но автопроизводитель заявил, что прекратил поставлять туда автомобили в 2022 году:
Toyota не экспортирует новые автомобили в Россию,
– заявила компания, не комментируя данные Autostat.
Mazda, которая также имела значительные продажи, заявила то же самое и добавила, что все новые Mazda, проданы в России, "были перепроданы через третьих лиц, которые находятся вне контроля Mazda".
В России массово закрываются салоны китайских авто
В России за год закрылось 643 шоурума китайских авто, что на 40% больше, чем в 2024 году.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сокращение числа китайских автосалонов в России связали с "слишком быстрым" ростом прошлых лет, когда китайские бренды после ухода мировых марок начали активно заходить на российский рынок.
Причины закрытия также включают экономию россиян, более жесткие условия для бизнеса и сниженную покупательскую активность.