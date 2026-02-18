Сколько дорогих авто купили украинцы?
504 авто, которые подпадают под "налог на роскошь", завезли в Украину в 2025 году, пишет Опендатабот.
Это в 3,2 раза меньше, чем в 2024 году. В целом это самый низкий показатель за последние 5 лет.
Каждая вторая "роскошная" машина – это Porsche Taycan:
- Именно Porsche стали безоговорочным лидером в этом сегменте – 64% от всех авто с дополнительным налогом
- Mercedes-Benz забрали еще примерно четверть рынка – 126 машин.
- Остальные 11% пришлись на премиальные бренды Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati.
Какие марки покупали чаще всего / инфографика Опендатабот
Если в общем импорте доминируют бензиновые авто, то в премиум-сегменте ситуация совсем другая. Здесь преобладают электрокары – они составляют 65% всех ввезенных "роскошных" машин.
Еще 18% – это гибриды. Бензиновые модели имеют лишь 17%, дизель вообще почти исчез – всего 0,4%.
Какие самые дорогие машины завезли?
Отдельного внимания заслуживает ультра-премиум сегмент. В прошлом году в Украину завезли 21 Rolls-Royce, и из них 15 – это электрический Rolls-Royce Spectre, который стоит около 600 тысяч долларов.
Также в реестре появились 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.
Когда надо платить "налог на роскошь" в Украине?
"Налог на роскошь" ввели для более 20 марок легковых автомобилей, пишет "Укравтопром".
Транспортный налог взимается с легковушек, которые одновременно соответствуют двум критериям:
- они выпущены менее 5 лет назад;
- средняя стоимость такого автомобиля на рынке составляет более 375 минимальных зарплат, которая установлена на 1 января (в 2026 году эта сумма составляет 3 242 625 гривен).
Размер "налога на роскошь" составляет 25 тысяч гривен.
Как облагаются налогом электрокары в 2026 году?
С 1 января 2026 года в Украине изменились правила налогообложения электромобилей. Отныне ввоз электрокаров в страну и их поставки на внутреннем рынке осуществляется с начислением НДС. Норма применяется ко всем автомобилям независимо от даты их ввоза или оформления права собственности.
Налог должны платить все импортеры без исключения – как официальные дилеры и компании, так и частные лица. Продажа электромобилей дилерами в Украине также подпадает под НДС, в том числе и в случаях, когда авто было завезено до 1 января 2026 года по льготным условиям.