Скільки дорогих авто купили українці?
504 авто, які підпадають під "податок на розкіш", завезли в Україну у 2025 році, пише Опендатабот.
Це у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році. Загалом це найнижчий показник за останні 5 років.
Кожна друга "розкішна" автівка – це Porsche Taycan:
- Саме Porsche стали беззаперечним лідером у цьому сегменті – 64% від усіх авто з додатковим податком
- Mercedes-Benz забрали ще приблизно чверть ринку – 126 машин.
- Решта 11% припала на преміальні бренди Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati.
Які марки купували найчастіше / інфографіка Опендатабот
Якщо в загальному імпорті домінують бензинові авто, то в преміум-сегменті ситуація зовсім інша. Тут переважають електрокари – вони становлять 65% усіх ввезених "розкішних" машин.
Ще 18% – це гібриди. Бензинові моделі мають лише 17%, дизель узагалі майже зник – всього 0,4%.
Які найдорожчі автівки завезли?
Окремої уваги заслуговує ультра-преміум сегмент. Минулого року в Україну завезли 21 Rolls-Royce, і з них 15 – це електричний Rolls-Royce Spectre, який коштує близько 600 тисяч доларів.
Також у реєстрі з’явилися 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.
Коли треба платити "податок на розкіш" в Україні?
"Податок на розкіш" запровадили для понад 20 марок легкових автомобілів, пише "Укравтопром".
Транспортний податок стягується з легковиків, які одночасно відповідають двом критеріям:
- вони випущені менші ніж 5 років тому;
- середня вартість такого автомобіля на ринку становить більш як 375 мінімальних зарплат, яка встановлена на 1 січня (у 2026 році ця сума складає 3 242 625 гривень).
Розмір "податку на розкіш" складає 25 тисяч гривень.
Як оподатковуються електрокари у 2026 році?
З 1 січня 2026 року в Україні змінилися правила оподаткування електромобілів. Відтепер ввезення електрокарів у країну та їх постачання на внутрішньому ринку здійснюється з нарахуванням ПДВ. Норма застосовується до всіх автомобілів незалежно від дати їх ввезення чи оформлення права власності.
Податок мають сплачувати усі імпортери без винятку – як офіційні дилери та компанії, так і приватні особи. Продаж електромобілів дилерами в Україні також підпадає під ПДВ, зокрема й у випадках, коли авто було завезене до 1 січня 2026 року за пільговими умовами.