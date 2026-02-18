Скільки дорогих авто купили українці?

504 авто, які підпадають під "податок на розкіш", завезли в Україну у 2025 році, пише Опендатабот.

Дивіться також Новий "король електромобілів" у тренді: які авто з Китаю масово купують українці

Це у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році. Загалом це найнижчий показник за останні 5 років.

Кожна друга "розкішна" автівка – це Porsche Taycan:

Саме Porsche стали беззаперечним лідером у цьому сегменті – 64% від усіх авто з додатковим податком

Mercedes-Benz забрали ще приблизно чверть ринку – 126 машин.

Решта 11% припала на преміальні бренди Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati.

Які марки купували найчастіше / інфографіка Опендатабот

Якщо в загальному імпорті домінують бензинові авто, то в преміум-сегменті ситуація зовсім інша. Тут переважають електрокари – вони становлять 65% усіх ввезених "розкішних" машин.

Ще 18% – це гібриди. Бензинові моделі мають лише 17%, дизель узагалі майже зник – всього 0,4%.

Які найдорожчі автівки завезли?

Окремої уваги заслуговує ультра-преміум сегмент. Минулого року в Україну завезли 21 Rolls-Royce, і з них 15 – це електричний Rolls-Royce Spectre, який коштує близько 600 тисяч доларів.

Також у реєстрі з’явилися 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.

Коли треба платити "податок на розкіш" в Україні?

"Податок на розкіш" запровадили для понад 20 марок легкових автомобілів, пише "Укравтопром".

Транспортний податок стягується з легковиків, які одночасно відповідають двом критеріям:

вони випущені менші ніж 5 років тому;

середня вартість такого автомобіля на ринку становить більш як 375 мінімальних зарплат, яка встановлена на 1 січня (у 2026 році ця сума складає 3 242 625 гривень).

Розмір "податку на розкіш" складає 25 тисяч гривень.

Як оподатковуються електрокари у 2026 році?