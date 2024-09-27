Налоги вырастут для всех: украинцы будут платить больше
27 сентября 2024, 18:38Читати новину українською
Источник:НБУ
Уже через несколько дней в Украине начнут действовать новые налоги. Они будут актуальными как для бизнеса, так и для обычных граждан.
Какими будут новые налоги
С октября в Украине начнут действовать новые налоговые изменения, в частности:
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- Повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%.
- Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц).
- Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы.
Такое решение имеет целью обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 58 миллиардов гривен на 2024 год и 137 миллиардов на 2025 год.
Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук говорил, что из-за повышения налогообложения доходов дополнительные бюджетные ресурсы будут возвращаться в экономику. Соответственно это не влияет на цены и спрос.