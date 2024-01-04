Налоги для ФЛП по польской системе: Минфин рассматривает изменения

Налоги для "зарплатных ФЛП" начнут повышать в долгосрочной перспективе. В Минфине рассматривается польская система как прототип.

Что предлагают изменить

Заместитель министра финансов Светлана Воробей на мероприятии Центра экономической стратегии рассказала, что Минфин рассматривает реформу упрощенной системы налогообложения по польской модели.

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Светлана Воробей Заместитель министра финансов Мы взяли в основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. В Польше существует дифференцированная система, там достаточно много ставок – от 2 до 20%. Они меняются иногда, в зависимости от экономики.

По ее словам, самые высокие ставки накладывают на виды деятельности, в которых наименьшая затратная часть – предоставление услуг и виды деятельности, которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФЛП.

У нас есть приблизительный список ставок, но это не будет вноситься сиюминутно, это будет широко обсуждаться с бизнесом. Это будет публичный процесс,

– добавила она.

То есть говорить о каких-то конкретных ставках пока рано, а изменение налогообложения еще далека.

В Минфине подчеркнули, что такие меры сначала нуждаются в реформе Государственной налоговой службы.