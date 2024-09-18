Новые суммы для ФЛП: как изменятся налоги

Вчера в Раде приняли "ресурсный" законопроект 11416-д. Теперь украинцы с зарплатой 30 тысяч гривен будут платить военный сбор 5% ежемесячно, то есть 1 500 гривен.

Новые налоги для ФЛП

Соответственно ФЛП III группы с зарплатой 30 тысяч гривен будет платить на 300 гривен больше, потому что раньше военный сбор не взимался, а теперь составляет 1% или 300 гривен.

Читайте также Еще будет много правок: как до октября улучшить законопроект об увеличении налогов

Изменения предусматривают:

военный сбор вырастет с 1,5 до 5%;

плательщики единого налога на третьей группе будут платить военный сбор в 1% (сейчас не платят);

ФОПы на первой, второй и четвертой (аграрии) форме единого налога будут платить военный сбор в размере 10% минимальной зарплаты;

банки заплатят налог на прибыль в размере 50%;

Кабмин должен подготовить законопроект о внесении поправок в Бюджетный кодекс Украины. Эти поправки предусматривают зачисление военного сбора в специальный фонд Государственного бюджета.

Обратите внимание! Украинцы, которые зарабатывают 30 тысяч гривен, вместо 1,5% военного сбора теперь будут платить 5% – 1 500 гривен.

ФЛП II группы будет платить на 800 гривен больше чем ФЛП III группы, поскольку теперь обязан платить военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы.