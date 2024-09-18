Нові податки для ФОПів

Відповідно ФОП ІІІ групи із зарплатою 30 тисяч гривень буде сплачувати на 300 гривень більше, бо раніше військовий збір не стягувався, а тепер становить 1% або 300 гривень.

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Зміни передбачають:

військовий збір зросте з 1,5 до 5%;

платники єдиного податку на третій групі платитимуть військовий збір в 1% (зараз не платять);

ФОПи на першій, другій і четвертій (аграрії) формі єдиного податку платитимуть військовий збір у розмірі 10% мінімальної зарплати;

банки заплатять податок на прибуток у розмірі 50%;

Кабмін має підготувати законопроєкт про внесення поправок до Бюджетного кодексу України. Ці поправки передбачають зарахування військового збору до спеціального фонду Державного бюджету.

Зверніть увагу! Українці, які заробляють 30 тисяч гривень, замість 1,5% військового збору тепер платитимуть 5% – 1 500 гривень.

ФОП ІІ групи платитиме на 800 гривень більше ніж ФОП ІІІ групи, оскільки тепер зобов'язаний платити військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.