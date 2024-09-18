Такою інформацією з 24 Каналом поділилася нардепка та членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко. Вона розповіла, як до жовтня можна покращити документ.
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Які правки пропонуватимуть нардепи
Однією з правок Галини Васильченко буде скасування пільги з ПДВ для аграріїв. Наприклад, певна частина економіки платить лише 14% ПДВ, всі інші – понад 20%.
Це для мене не зрозуміло. Особливо у час, коли критично необхідно наповнювати бюджет,
– зазначила вона.
Інші депутати подаватимуть правки, які стосуватимуться грального бізнесу, підакцизного товару, зокрема тютюну та алкоголю.
Важливо, щоб до другого читання цей законопроєкт вийшов збалансованим й таким, який забезпечить наші потреби в обороні,
– наголосила нардепка.
Новий пакет податків передбачає наступні норми:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
- підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
На 2024 рік такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень, і 137 мільярдів гривень наступного 2025 року.
Про заморожені активи Росії
Також, за словами Васильченко, не менш важливо, аби європейські країни-партнерки дійшли згоди щодо механізму передачі обіцяних 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів.
Дотепер немає жодних напрацювань. Виглядає так, що у 2024 році Україна навряд отримає якусь частку з цих коштів. Варто сподіватися, що зрушення відбудуться уже наступного року, і врешті-решт гроші почнуть надходити.