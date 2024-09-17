Мар'яна Безугла була заступницею глави комітету з 2019 року. До речі, у липні 2024 року Безуглу звільнили з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.

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Що відомо про заяву Безуглої

Ірина Геращенко приготуватись, Головнокомандувач ЗСУ, не сумуйте, я недалеко,

– написала Безугла.

Також вона додала фото заяви, у якій просить звільнити її з посади заступниці комітету з питань оборони. Також у цьому ж документі вона просить, щоб її обрали членом Комітету з питань зовнішньої політики.



Мар'яна Безугла написала заяву та показала її в мережі / фото з фейсбуку Безуглої

До речі, 17 вересня нардеп Ярослав Железняк опублікував постанову Верховної Ради, автором якої є глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія. Зокрема, останній запропонував парламенту:

звільнити Мар'яну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету;

обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики.

До речі, 4 вересня Верховна Рада не змогла зняти Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. Адже за це рішення проголосувало тільки 205 народних депутатів, а потрібно 226 голосів.

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Також в листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".