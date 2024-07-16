У базі вважають, що народна депутатка веде цілеспрямовану кампанію з дискредитації армії. Тож вони здійснили відповідні заходи щодо Безуглої.

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Безугла потрапила в базу "Миротворця"

Одна з найбільш суперечливих осіб в українському інфопросторі потрапила до бази "Миротворець". І потрапила вона туди за різку критику влади, дискредитацію Збройних Сил України та дії, які направлені на деморалізацію війська.

Її звинувачують у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони, діях, що спрямовані на розкол в українському суспільстві, а також свідомому поширенні інформації, що містить державну таємницю, яку Росія використовує для планування та ведення бойових дій, а також для проведення ворожих ІПСО.

Нардепка, яка сама себе називає "драконихою за роком народження і зеленою за покликанням", відома не лише суперечливими ініціативами, а й скандальними опитуваннями у соцмережах. Наприклад, вона цікавилась у підписників, чи бажають вони смерті народним депутатам, чи бажають вони, щоб нардепи поточного скликання сиділи у в’язниці тощо.

Цілеспрямована і системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 років. має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора і невстановленої групи осіб інформаційної кампанії,

– кажуть у "Миротворці".

До слова, нещодавно дослідницько-аналітична група InfoLight.UA провела дослідження, кого найбільше з українських публічних осіб цитує російська пропаганда. У список потрапила й Мар'яна Безугла, яка є постійним публічним критиком українського військового командування.