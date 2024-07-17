Депутатка опублікувала відео, на якому заступник спікера Ради Олександр Корнієнко зачитує відповідне оголошення в парламенті. Тепер у "Слузі народу" 233 людини.

Дивіться також Піарився на будівництві водогону та брав хабар: Задорожнього виключили зі "Слуги народу"

Безугла прокоментувала вихід з фракції

Безугла 17 липня повідомила, що надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга народу".

Вона заявила, що "не розуміє" пріоритети колег з Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони, а ще звинуватила депутатів фракції в тому, що вони нібито об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу.

Безугла також написала, що після її конфлікту з Комітетом "найбільші атаки" вона мала від членів рідної фракції. Тож вона більше "не має моральних сил асоціювати себе з фракцією" і їй "боляче", що вона не може пробитися до президента.

Варто зазначити, що це вдруге Мар'яна Безугла подала заяву на вихід із фракції "Слуга народу". Раніше вона робила це в січні 2024 року. Згодом нардепка написала, що її нібито не прийняли через неправильне оформлення: "я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, "неправильно оформлена". Коротше, формально не відпускають".

Однак вона стверджує, що цього разу все "остаточно".

Варто також нагадати, що з партії "Слуга народу" Безугла вийшла у лютому 2024 року.