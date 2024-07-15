Про те, що Задорожній покидає ряди партії, повідомили в пресслужбі "Слуги народу".

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Задорожнього виключили з партії "Слуга народу"

Як зазначили в партії, у понеділок, 15 липня, відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу".

На засіданні було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього.

Додамо, що речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що членство Задорожнього на час розслідування призупинили, також його виключать зі складу ТСК.

Вона зазначила, що фракція засуджує будь-які прояви корупції та вважає, що кожен, "хто вдається до таких дій, має нести відповідальність, незалежно від статусів та посад".



"Ми виступаємо за повне й об’єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією НАБУ може бути народний депутат Микола Задорожній", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 липня стало відомо, що САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату Миколі Задорожньому від партії "Слуга народу". Він вимагав хабаря в розмірі 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання проведенню ремонтних робіт на Сумщині.