Також до цієї справи залучені декілька місцевих правоохоронців, які мали отримати "долю". Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.

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Що відомо справу Миколи Задорожного

За інформацією від правоохоронців, народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. З цих 14%, 10% призначались йому особисто, а 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів.

За інформацією від журналіста Олега Новікова, мовиться про члена комітету Верховної Ради України з питань бюджету, голову тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів Миколу Задорожнього.

Слідство встановило, що у березні 2024 року Задорожній звернувся до голови Чупахівської сільської ради Олександра Кужеля з проханням надати неправомірну вигоду за неперешкоджання проведенню тендеру щодо ремонту водогону.