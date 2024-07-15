Загальна сума усіх придбаних автомобілів складає 7 мільйонів гривень. Матеріали справи уже передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дивіться також На Закарпатті затримали депутата міськради, який переправляв ухилянтів до Євросоюзу, – ЗМІ

Що відомо про майно одеського митника

НАЗК завершило повну перевірку декларації одеського ексмитника та виявило ознаки необґрунтованих активів на суму понад 3,2 мільйона гривень.

У відомстві повідомили, що під час першого року повномасштабної війни чиновник разом із дружиною та дочкою придбали п'ять автомобілів загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

До переліку придбаних автомобілів входять:

MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 року випуску;

MERCEDES-BENZ S 450, 2020 року випуску;

AUDI A5, 2022 року випуску;

AUDI A6, 2022 року випуску;

AUDI A4, 2022 року випуск.

Згідно з результатами перевірки НАЗК, наявні у родини грошові заощадження та доходи не могли забезпечити можливість придбання такого майна з легальних джерел.

Також встановлено, що експосадовець митниці набув право власності на легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 року випуску за ціною, нижчою за мінімальну ринкову,

– мовиться в повідомленні.

Матеріали справи передано до САП для розв'язування питання про звернення до суду з позовом щодо визнання активів ексчиновника необґрунтованими та їх стягнення у дохід держави.