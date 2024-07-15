Про це журналістам ZAXID.NET повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Під час обшуків у депутата вдома знайшли гранату та рушницю.

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Депутат переправляв ухилянтів у ЄС

Журналісти зазначили, що Правоохоронці прізвища депутата не назвали. Однак за даними журналіста Віталія Глаголи мовиться про депутата від "Європейської Солідарності" Віктора Саєнкова.

Його затримали при отриманні 14 000 доларів США за допомогу в організації злочину по статті ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України",

– написав журналіст.

Також він опублікував фото затриманого депутата, схожого на Саєнкова.



Віктора Саєнкова підозрюють у переправленні ухилянтів / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Згодом Глагола звернув увагу, що на сайті "Миротворець" зазначено, що депутат від "Європейської Солідарності" Віктор Саєнков з Берегового, сьогодні затримали на переправлення осіб через кордон, має угорське громадянство.



Депутат Саєнков має угорське громадянство / Скриншот 24 Каналу

До слова, Віктор Саєнков є депутатом Берегівської міської ради двох скликань та членом фракції "Європейська Солідарність". За повідомленнями місцевих ЗМІ, у 2018 році депутатові підпалили позашляховик Toyota RAV4, а через кілька тижнів стався інцидент з підпалом його продуктового магазину.