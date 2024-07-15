Также к этому делу привлечены несколько местных правоохранителей, которые должны были получить "долю". Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица.

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Что известно дело Николая Задорожного

Как установило досудебное расследование, народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Из этих 14%, 10% предназначались ему лично, а 4% – для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств.

По информации от журналиста Олега Новикова, говорится о члене комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, председателя временной специальной комиссии по вопросам обустройства фортификаций и закупки дронов Николая Задорожного.