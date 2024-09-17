Марьяна Безуглая была заместителем главы комитета с 2019 года. Кстати, в июле 2024 года Безуглую уволили с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития.

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Что известно о заявлении Безуглой

Ирина Геращенко приготовиться, Главнокомандующий ВСУ, не грустите, я недалеко,

– написала Безуглая.

Также она добавила фото заявления, в котором просит уволить ее с должности заместителя комитета по вопросам обороны. Также в этом же документе она просит, чтобы ее избрали членом Комитета по вопросам внешней политики.



Марьяна Безуглая написала заявление и показала его в сети / фото с фейсбука Безуглой

Кстати, 17 сентября нардеп Ярослав Железняк опубликовал постановление Верховной Рады, автором которого является глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия. В частности, последний предложил парламенту:

уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета;

избрать членом Комитета по вопросам внешней политики.

Кстати, 4 сентября Верховная Рада не смогла снять Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности. Ведь за это решение проголосовало только 205 народных депутатов, а нужно 226 голосов.

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Также в ноябре 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой "в связи с неудовлетворительной работой на должности".