Остался последний день: что обязательно надо сделать ФЛП 20 апреля

20 апреля для украинских ФЛП важная дата: это последний день, когда нужно закрыть ряд налоговых платежей, чтобы избежать штрафов в будущем. Речь идет о едином социальном взносе, едином налоге и военном сборе.

Какие налоги надо уплатить ФЛП в апреле 2026 года?

Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил, сколько именно должны заплатить предприниматели в зависимости от группы.

Что должны заплатить все ФЛП:

единый социальный взнос (ЕСВ) за первый квартал 2026 года – 5 707,02 гривен.

ФЛП 2 группы:

единый налог за апрель – 1 729,40 гривен;

военный сбор за апрель – 864,70 гривен.

ФЛП 1 группы:

единый налог за апрель – 332,80 гривны;

военный сбор за апрель – 864,70 гривны.

Уплата военного сбора и единого налога для ФЛП зарегистрированных на территориях ведения боевых действий – добровольная,

– напомнил эксперт.

Кто может не платить военный сбор?

Прежде всего эти правила касаются предпринимателей, которые проходят военную службу, пишет Государственная налоговая служба.

Закон предусматривает, что ФЛП освобождаются от уплаты налога в течение всего времени службы. Но только при условии, что они:

были мобилизованы во время всеобщей мобилизации;

или привлечены к выполнению мобилизационных задач на должностях, предусмотренных штатами военного времени;

или подписали контракт на прохождение службы.

Причем освобождение касается не только военного сбора. Оно также распространяется на единый налог, налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос вместе с подачей отчетности.

Впрочем, есть важный нюанс: предприниматель должен быть зарегистрирован как ФЛП еще до момента призыва. Если же человек открыл бизнес уже после мобилизации или заключения контракта, льгота на него не действует.

Новые налоги в Украине: почему деятельность ФЛП может быть усложнена?

В конце марта 2026 года Министерство финансов обнародовало новый вариант налогового законопроекта. Несколько дней назад в Bloomberg появилась статья, где говорилось, что МВФ обеспокоен промедлением украинских депутатов по принятию законопроекта. Этот документ является одним из требований для продолжения финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8 миллиардов долларов.

24 Канал узнал, что именно может измениться для ФЛП и потребителей.

Законопроект в основном усложняет деятельность для ФЛП, потому что кроме предельной суммы для введения НДС, есть еще другой перечень требований, которые Государственная налоговая служба может трактовать по своему усмотрению. Например, что такое ФЛП, который имеет трудовые отношения, как это коррелируется и тому подобное.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" В Украине на самом деле есть проблема с тем, что крупные сети пользуюсь такими схемами, как дробление бизнеса на ФЛП. Впрочем с этой проблемой стоит бороться по-другому, ведь у нас есть финансовый мониторинг.

Налоговая может проверить тот или иной бизнес, а соответственно, увидеть реальную картину. Впрочем это хотят делать не точечно и отдельно с теми бизнесами, которые нарушают правила, а априори со всеми бизнесами. Итак, те предприниматели, которые работают честно и платят все налоги, будут вынуждены оправдываться.

Соответственно, мы не будем работать максимально с черным и серым бизнесом, а будем пытаться бороться с белым,

– говорит аналитик.

В то же время сейчас есть немало сфер в Украине, которые требуют внимания, в частности контрабанда на таможне, рынок алкоголя, сигарет и горючего. Именно там можно быстрее аккумулировать дополнительные средства без риска для экономической активности.

